  1. استانها
  2. تهران
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان تهران خبر داد؛

کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما در استان تهران از پایان هفته

کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما در استان تهران از پایان هفته

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما در استان تهران خبر داد و گفت: دمای هوا از پایان هفته کاهش پیدا می کند.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دما در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: دمای هوا از پایان هفته کاهش پیدا می‌کند.

جلالی در ادامه بیان داشت: از پنجشنبه یکم آبان ماه لغایت شنبه ۳ آبان کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان تهران در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی امروز در استان تهران عنوان داشت: آسمان امروز استان تهران صاف و در بعضی از ساعات غبار آلود خواهد بود.

وی گفت: حداکثر دمای هوای امروز ۲۶ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۱۳ درجه سانتی گراد خواهد بود.

کد مطلب 5052288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها