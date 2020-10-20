کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما در استان تهران از پایان هفته

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دما در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: دمای هوا از پایان هفته کاهش پیدا می‌کند.

جلالی در ادامه بیان داشت: از پنجشنبه یکم آبان ماه لغایت شنبه ۳ آبان کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان تهران در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی امروز در استان تهران عنوان داشت: آسمان امروز استان تهران صاف و در بعضی از ساعات غبار آلود خواهد بود.

وی گفت: حداکثر دمای هوای امروز ۲۶ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۱۳ درجه سانتی گراد خواهد بود.