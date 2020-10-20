به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی حسین مرادی مخلص را به سمت سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی منصوب کرد.

در این حکم خطاب به دکتر مرادی مخلص آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌مندی از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و مأموریت‌های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری، رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، اهتمام ورزید.

حسین مرادی مخلص متولد ۱۳۵۸، عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینای همدان و دانش‌آموخته دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

وی راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۴ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری را برعهده داشته و بیش از ۶۱ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی، ISI و کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به چاپ رسانده است و ۶ عنوان کتاب و ۵ طرح پژوهشی خاتمه یافته در کارنامه پژوهشی خود دارد.

از سوابق اجرایی مرادی مخلص می‌توان به مسئول راه‌اندازی دانشگاه نهاوند، معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، مدیر عامل فرهنگسرای سید جمال الدین اسدآبادی و عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی فناوری آموزشی ایران اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از خدمات حمید گودرزی، رئیس سابق دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، در طول تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.