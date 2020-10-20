وضعیت شیوع بیماری کرونا در تمام نقاط چهارمحال و بختیاری قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روند شیوع بیماری در تمامی مراکز شهرستانی بالا و در مقایسه با قبل آن رو به افزایش است.

وی بیان کرد: در برخی از شهرستان‌ها شیوع بیماری بالا و در برخی از شهرستان‌ها بیماری با سرعت فزاینده ای رو به افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: مراکز شهرستانی همچون شهرستان شهرکرد و بروجن در حال حاضر با شیوع بالای بیماری مواجه هستند و این روند از مدت‌ها قبل به همین شکل بوده است.

وی تاکید کرد: سیر بیماری در شهرستان‌های فارسان و لردگان در حال حاضر با سرعت فزاینده ای رو به افزایش است.

وی گفت: تعداد موارد ابتلاء به کرونا در شهرستان فارسان تقریباً از ۱۰ روز قبل و در شهرستان لردگان از یک هفته پیش با سرعت چشمگیر رو به افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: در حال حاضر تعداد موارد بستری در شهرستان فارسان و تعداد مراجعات سرپایی در شهرستان لردگان رو به افزایش است که طبیعتاً به دنبال آن افزایش تعداد بیماران بستری طی هفته‌های آتی در این شهرستان را شاهد خواهیم بود.

وی عنوان کرد: فوتی‌های روز گذشته اکثراً جوان و میان سال و در سنین بین ۵۰ تا ۶۰ سال و فوتی‌های شبانه روز گذشته معمولاً مسن سال و از ۶۸ تا ۹۰ سال بودند.