به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، عیسی قبادی در دیدار با اعضای هیأت دولتی که از استان بومت کشور کنیا به قزوین سفر کرده‌اند، اظهار کرد: نزدیکی به تهران، داشتن موقعیت ارتباطی بین ۱۲ استان و وجود زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه، قزوین را به عنوان استانی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل کرده است.

وی افزود: قزوین از قابلیت‌های صنعتی بالایی برخوردار است و نخستین شهر صنعتی ایران در این استان ایجاد شده و در حال حاضر نیز دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: قزوین قطب تولید شیشه، کاشی و سرامیک و مواد شوینده در ایران است و در این محصولات ظرفیت صادراتی بالایی دارد که می‌تواند مورد توجه سرمایه گذاران کنیایی قرار بگیرد.

قبادی بیان کرد: قزوین در زمینه کشاورزی نیز استعدادهای بالایی دارد و قطب تولید شیر، تخم مرغ، انگور و کشمش و زیتون در ایران است.

این مسؤول اضافه کرد: قزوین همچنین از پیشینه فرهنگی غنی برخوردار است و در دوره صفویه بیش از نیم قرن پایتخت ایران بوده و امروز با برخورداری از صدها اثر تاریخی و طبیعی از استان‌های جذاب ایران در حوزه گردشگری است.

قبادی افزود: قزوین همچنین با داشتن بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو یک استان علمی و دانشگاهی محسوب می‌شود و با برخورداری از دانشگاه بین المللی امام خمیتی (ره) از نقاط مختلف دنیا دارای دانشجو است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در پایان با بیان اینکه قزوین می‌تواند در زمینه‌های مختلف با استان بوکت کنیا به ویژه کشاورزی روابط ایجاد کند، یادآور شد: امیدواریم سفر هیأت دولتی کنیا به ایران و قزوین به تعمیق و گسترش روابط بین ۲ کشور بیانجامد.