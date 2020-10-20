وضعیت کرونا در استان ایلام به اوج خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: امروز کرونا هم در استان و هم در کشور به اوج خود رسیده است.

وی تصریح کرد: بارهای بار حرف اول در استان جدی گرفتن خطر کرونا توسط مردم و مسئولان بوده است و در این بین روزی نبوده که این هشدارها را با جدیت و شدت بالا اعلام نکنیم، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که به طور کامل دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در بین جامعه اجرایی نشده که امروز شاهد این وضعیت خطرناک در استان و کشور هستیم.

وی افزود: در زمان بازگشایی مدارس به صراحت هشدارها و دغدغه‌های را در خصوص رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی اعلام کردیم اما امروز باید شاهد جان باختن چند معلم در استان باشیم و این بسیار ناراحت کنند و غم انگیز است.

هیچ گاه منکر وضعیت آمار بالای بیکاری جوانان نیستیم

استاندار ایلام با اشاره به برخی نقدها به عملکرد مثبت دولت در استان گفت: معمولاً نقد بر ضعف‌ها مرسوم بوده است اما امروز گاهی اوقات می‌بینیم برخی جوری عمل می‌کنند که نباید دستاوردهای مثبت این دولت که دستاورد نظام است، گفته شود و این جای تامل دارد.

سلیمانی دشتکی گفت: بطور مثال برخی گزارش مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری که وضعیت استان را به نسبت دیگر استان‌ها در کاهش بیکاری مطلوب‌تر دیده است قبول ندارند، در حالی که همان افراد به دیگر گزارش همین مرکز استناد کرده و با آن عملکرد دولت در استان را زیر سوال می‌برند.

وی افزود: البته هیچ گاه منکر وضعیت آمار بالای بیکاری جوانان و تحصیل کردگان در استان نبوده‌ایم اما نباید مجموعه زحمات کارگزاران نظام در رفع مشکلات مردمی را با نوع نگاه شخصی و بعضاً جناحی زیر سئوال برد.

استاندار ایلام عنوان کرد: به اتفاق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دیدارهای بسیار خوبی در پیگیری خواسته‌ها و مطالبات مردمی با سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و دبیر هیئت دولت و چند سرمایه‌گذار داشتیم که دستاوردهای مثبتی برای استان در پی داشت.

وی در ادامه گفت: به طور نمونه در دیدار با وزیر صمت موفق شدیم مجوز ۵۰ میلیارد تومان اضافه بر سهم دیگر استان‌ها در تسهیلات تبصره ۱۸ برای استان جذب کنیم.