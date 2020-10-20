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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

در پی کمبود انسولین در هرمزگان؛

علوم پزشکی هرمزگان در مورد انسولین‌های قلمی توضیح داد

علوم پزشکی هرمزگان در مورد انسولین‌های قلمی توضیح داد

بندرعباس - روابط عمومی پزشکی هرمزگان در مورد زمان و نحوه توزیع انسولین های قلمی در هرمزگان توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، انسولین نوورپید و لانتوس که به آن انسولین خارجی هم گفته می‌شود در کل کشور و نیز استان هرمزگان، به راحتی یافت نمی‌شود.

توصیه می‌کنیم تا حل شدن مشکل خرید و توزیع این نوع انسولین در بازار، این بیماران «زیر نظر پزشک معالج» دوز معادل این انسولین‌ها را به انسولین‌های داخلی یعنی انسولین رگولار و ان پی اچ، تغییر دهند.

با پیگیری‌های صورت گرفته، انسولین نوورپید تا هفته آینده در داروخانه‌های منتخب که اعلام خواهد شد، توزیع می‌شود و انسولین لانتوس نیز تا دو هفته آینده توزیع خواهد شد.

کد مطلب 5052315

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