به گزارش خبرگزاری مهر، علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، انسولین نوورپید و لانتوس که به آن انسولین خارجی هم گفته می‌شود در کل کشور و نیز استان هرمزگان، به راحتی یافت نمی‌شود.

توصیه می‌کنیم تا حل شدن مشکل خرید و توزیع این نوع انسولین در بازار، این بیماران «زیر نظر پزشک معالج» دوز معادل این انسولین‌ها را به انسولین‌های داخلی یعنی انسولین رگولار و ان پی اچ، تغییر دهند.

با پیگیری‌های صورت گرفته، انسولین نوورپید تا هفته آینده در داروخانه‌های منتخب که اعلام خواهد شد، توزیع می‌شود و انسولین لانتوس نیز تا دو هفته آینده توزیع خواهد شد.