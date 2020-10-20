تکذیب توئیت منتسب به نماینده اسفراین/ مخالف استیضاح هستم

امان‌الله حسین‌پور در گفتگو با مهر ضمن تکذیب حساب توئیتری منتسب به وی اظهار داشت: اطلاع‌رسانی فعالیت‌های اینجانب در بستر فضای مجازی در پیام‌رسان‌های دیگری انجام می‌شود و به هیچ عنوان در توئیتر حساب کاربری ندارم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پیگیری حقوقی این مسئله تصریح کرد: متأسفانه فضای مجازی در این شهرستان رها است.

وی در انتها تاکید کرد: در شرایط فعلی مخالف استیضاح رئیس‌جمهور هستم.

شب گذشته انتشار توییتی از یک حساب کاربری منتسب به امان‌الله حسین پور، جنجال‌آفرین شد. در این توئیت بر موافقت وی با استیضاح رئیس‌جمهور تاکید شده بود.