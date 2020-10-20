  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تکذیب توئیت منتسب به نماینده اسفراین/ مخالف استیضاح هستم

تکذیب توئیت منتسب به نماینده اسفراین/ مخالف استیضاح هستم

بجنورد- نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب حساب توئیتری منتسب به وی گفت: در شرایط فعلی با استیضاح رئیس‌جمهور مخالف هستم.

امان‌الله حسین‌پور در گفتگو با مهر ضمن تکذیب حساب توئیتری منتسب به وی اظهار داشت: اطلاع‌رسانی فعالیت‌های اینجانب در بستر فضای مجازی در پیام‌رسان‌های دیگری انجام می‌شود و به هیچ عنوان در توئیتر حساب کاربری ندارم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پیگیری حقوقی این مسئله تصریح کرد: متأسفانه فضای مجازی در این شهرستان رها است.

وی در انتها تاکید کرد: در شرایط فعلی مخالف استیضاح رئیس‌جمهور هستم.

شب گذشته انتشار توییتی از یک حساب کاربری منتسب به امان‌الله حسین پور، جنجال‌آفرین شد. در این توئیت بر موافقت وی با استیضاح رئیس‌جمهور تاکید شده بود.

کد مطلب 5052344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها