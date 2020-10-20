جشنواره «حبیب» ویژه هیئت ها و تشکل های مذهبی گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اعلام فراخوان برگزاری نخستین جشنواره حبیب در استان گیلان، اظهار کرد: در راستای تکریم و تجلیل از تشکل‌های مردم نهاد دینی که یکی از پایه‌های مهم فرهنگ سازی مثبت اجتماعی است این جشنواره برگزار می‌شود.

وی به تأثیرگذاری و نقش مؤثر و مثبت تشکل‌های مذهبی در جامعه اشاره کرد و افزود: تشکل‌های مردمی دینی تحت قالب هیئت‌های مذهبی، مؤسسات و خانه‌های قرآنی و گروه‌های جهادی در چالش‌هایی که در فضای اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و بهداشتی جامعه وجود دارد به ویژه در ایام کرونا نقش مؤثری را ایفا کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: در همین راستا و با اهداف مطرح کردن نام هیأت و تشکل‌های دینی و نقش کارکردی اجتماعی آنها در جامعه و با هدف حفظ ارتباط با هیئت‌ها و شناسایی و تقدیر از تیم رسانه‌ای آنها این جشنواره برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تشویق هیئت‌ها برای توجه به شاخصه‌های هیئت‌های انقلابی و ترغیب آنها برای راه اندازی تیم قوی رسانه‌ای و افزایش کیفیت بازتاب رسانه‌ای فعالیت‌های خود از دیگر اهداف این جشنواره است، گفت: نام این جشنواره برگرفته حبیب بن مظاهر و نقش تبلیغی و رسانه‌ای این یار باوفای امام حسینی (ع) است.

مهدوی در ادامه با اشاره به شاخص‌های آثار ارسالی به این جشنواره، تصریح کرد: انعکاس میزان حضور و فعالیت جوان و نوجوان، نقش سخنران در برنامه‌های هیأت، محتوا محوری در فرآیند هیأت، میزان ولایت پذیری از سخنان مقام معظم رهبری، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برگزاری مراسم، مجلس آرایی و فضاسازی بصری، کیفیت کار رسانه‌ای و همچنین میزان بازخورد آن در سطح رسانه‌های استان، نقش هیأت در فصل اولیه کرونا و خدمات رسانی به مردم، نقش هیأت در رزمایش مواسات، عید غدیر نقش و کارکرد هیأت در عید غدیر با نگاه ویژه به موضوع اطعام غدیر از جمله محورهای این جشنواره است.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی می‌توانند تولیدات خود در این زمینه را حداکثر تا ۱۵ دقیقه در قالب سی دی به دبیرخانه جشنواره در اداره کل و یا از طریق پیام رسان ها به شماره ۰۹۲۰۲۳۱۷۰۱۱ ارسال کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا ۸ آبان ماه عنوان و بیان کرد: زمان داوری و برگزاری مراسم اختتامیه متعاقباً اعلام می‌شود.