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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵

مدیرکل بیمه بیکاری:

ثبت نام بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارد

ثبت نام بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارد

مدیرکل بیمه بیکاری گفت: وزارت کار تاکنون ۷۳۰ هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بابایی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر، در مورد اینکه در شرایط کرونا آیا برای بیمه بیکاری نیاز به مراجعه هست یا نه، اظهار داشت: به واسطه ایام کرونا و با توجه به حساسیت موضوع با توصیه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار سامانه‌ای به نام کارا طراحی شده که کارگران درخواست خود برای بیمه بیکاری را در آن ثبت می‌کند و کسانی که از اول اسفند سال گذشته به خاطر کرونا بیکار شدند مشخصات خود را در این سامانه وارد می‌کنند و از مراجعه حضوری جلوگیری شده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: وزارت کار تاکنون ۷۳۰ هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده است. فقط کد ملی متقاضی و کد بیمه و بر اساس اطلاعات پایه‌ای که در سامانه‌های تأمین اجتماعی موجود است بیمه بیکاری آنها برقرار می‌شود.

بابایی گفت: متقاضیان با مراجعه به دفاتر الکترونیک و دریافت نام کاربری و کلمه عبور در سامانه جامع بیمه بیکاری ثبت نام می‌کنند و تقاضای خود را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت می‌کنند و برای متقاضیان در هر مرحله پیامکی ارسال می‌شود و حتی واریز بیمه بیکاری هم به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی شهروندان اعلام کردند، در یکی از استان‌ها برای دریافت مقرری بیکاری باید با مراجعه به اداره کار حضور غیاب انجام دهند گفت: در هر استان ستاد کرونای استان تصمیم‌گیر است اما در عین حال به مدیر مربوطه استان تاکید کرده‌ایم به خاطر کرونا نیازی به مراجعه حضوری برای احراز بیکار بودن دریافت کننده بیمه مستمری بیکاری نیست و از طریق غیرحضوری می‌توان بیکار بودن فرد متقاضی را احراز کرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرد: برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به مراجعه حضوری نیست و فقط از طریق سامانه‌های کارا و سامانه جامع بیمه بیکاری باید ثبت نام صورت بگیرد و بعد از احراز هویت از طریق پیامک اطلاع رسانی شده و مقرری بیکاری به حساب متقاضی واریز می‌شود.

کد مطلب 5052351

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    نظرات

    • سلیمانی IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      2 0
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      آخه چرا اینقد دروغ و دغل میبافید اگه تو خود همون سامانه تنها یک گزینه پر نشه اصلا ارسال نمیشه بعد شما میفرمایید برای واریز حقوق هیچ سند و مدرکی دریافت نمیکنید و کافیست احراز هویت را داشته باشید؟ کنتور نمیندازه که این همه گذب گویی
    • طاهره IR ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
      1 0
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      من از تيرماه برا بيمه بيكاري با ده سال سابقه كار اقدام كردم هنوز واريز نداشتم تازه دفترچه بيمه ام هم از اعتبار ساقط شده تو اين اوضاع مريضي و كرونا ماهي يك پيام مياد تا ٣ماه كه پيام ميومد مدارك ناقص هست بعد هم شماره حساب گرفتن ولي هنوز پرداختي نداشتم كار هم نيس چكار كنم
    • رلر IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
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      همش دروغه ما اینترنتی ثبت نام کردیم بعد یک ماه رفتیم بیمه میگه باید مدارک بیارید اون مال وزارت کار بوده کدوم غیر حضوری بعد زنگ ک=میزنیم 1420 میگه غیر حضوری هست مردم اسیر کردن ی

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