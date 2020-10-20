ثبت نام بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بابایی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر، در مورد اینکه در شرایط کرونا آیا برای بیمه بیکاری نیاز به مراجعه هست یا نه، اظهار داشت: به واسطه ایام کرونا و با توجه به حساسیت موضوع با توصیه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار سامانه‌ای به نام کارا طراحی شده که کارگران درخواست خود برای بیمه بیکاری را در آن ثبت می‌کند و کسانی که از اول اسفند سال گذشته به خاطر کرونا بیکار شدند مشخصات خود را در این سامانه وارد می‌کنند و از مراجعه حضوری جلوگیری شده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: وزارت کار تاکنون ۷۳۰ هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده است. فقط کد ملی متقاضی و کد بیمه و بر اساس اطلاعات پایه‌ای که در سامانه‌های تأمین اجتماعی موجود است بیمه بیکاری آنها برقرار می‌شود.

بابایی گفت: متقاضیان با مراجعه به دفاتر الکترونیک و دریافت نام کاربری و کلمه عبور در سامانه جامع بیمه بیکاری ثبت نام می‌کنند و تقاضای خود را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت می‌کنند و برای متقاضیان در هر مرحله پیامکی ارسال می‌شود و حتی واریز بیمه بیکاری هم به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی شهروندان اعلام کردند، در یکی از استان‌ها برای دریافت مقرری بیکاری باید با مراجعه به اداره کار حضور غیاب انجام دهند گفت: در هر استان ستاد کرونای استان تصمیم‌گیر است اما در عین حال به مدیر مربوطه استان تاکید کرده‌ایم به خاطر کرونا نیازی به مراجعه حضوری برای احراز بیکار بودن دریافت کننده بیمه مستمری بیکاری نیست و از طریق غیرحضوری می‌توان بیکار بودن فرد متقاضی را احراز کرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرد: برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به مراجعه حضوری نیست و فقط از طریق سامانه‌های کارا و سامانه جامع بیمه بیکاری باید ثبت نام صورت بگیرد و بعد از احراز هویت از طریق پیامک اطلاع رسانی شده و مقرری بیکاری به حساب متقاضی واریز می‌شود.