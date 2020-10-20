استقرار ۲۵۴دستگاه ماشین آلات راهداری زمستانی در جاده های زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان زنجان، از فعالیت ۳۲ راهدارخانه راهداری در استان زنجان خبر داد و گفت: در طرح زمستانی ۲۵۴ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین پیش بینی شده است.

وی از به کار گیری بیش از ۵۵۷ راهدار در طرح زمستانی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: این تعداد راهدار خدمات لازم را به مسافران ارائه می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: برای اجرای طرح زمستانی دراستان زنجان توسط راهداری ۵۰ اکیپ پیش بینی شده است.

علی اکبری تاکید کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری طرح زمستانی در استان زنجان پیش بینی شده است.

وی افزود: هر سال هواشناسی استان زنجان گزارش وضعیت جوی را در اختیار راهداری قرار می‌دهد و امیدواریم امسال با قوت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان، با بیان اینکه توسعه پایگاه‌های امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان زنجان ضروروی است، تصریح کرد: پنج مجتمع امداد و نجات دراستان زنجان احداث شده است.

علی اکبری از وجود هشت هزار و ۶۵۷ دستگاه پل دهنه در استان زنجان خبر دادو افزود: طول این دنه ها ۲۰ و۳۰ متر است.