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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

بسیاری از شهرک های صنعتی تهران درخواست افزایش سرانه برق دارند

بسیاری از شهرک های صنعتی تهران درخواست افزایش سرانه برق دارند

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بسیاری از شهرک های صنعتی تهران درخواست افزایش سرانه برق دارند.

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰ هزار شغل جدید در استان تهران ایجاد شده، که نشان دهنده تحقق بخش قابل قبولی از هدف گذاری ایجاد اشتغال در این استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در بسیاری از شهرک‌ها و واحدهای صنعتی درخواست‌هایی برای توسعه و نیز افزایش سرانه برق داریم، که نشان می‌دهد، اوضاع تولید در این واحدها مناسب است.

وی همچنین از بررسی فشرده و اجرایی اسناد توسعه استان با حضور و همراهی رؤسای کمیته‌های برنامه ریزی ۱۶ شهرستان استان تهران خبر داد و گفت: طی هفته‌های آتی مصوبات کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌های استان تهران ابلاغ شده و در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت و ظرفیت‌های فرمانداری‌ها طبق سند توسعه استان تهران گام برخواهیم داشت.

کد مطلب 5052354

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