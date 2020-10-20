۳۶۴ میلی متر بارش درزنجان ثبت شده است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان بارش‌ها دراستان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه سالجاری بیش از ۳۶۴ میلی متر بارش دراستان ثبت شده است.

وی اظهار کرد: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش و بلند مدت هم ۱۹ درصد افزایش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: دراین میان شهرستان خدابنده با ۴۲۲ میلی متر بیشترین بارش و ماهنشان با ۳۲۰ میلی متر کمترین بارش دراین بازه زمانی را داشته است.

رحمان نیا تاکید کرد: شهرستان زنجان با ۳۳۳ میلی متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش و بلند مدت هم ۱۱ درصد افزایش دارد.

وی گفت: پرونده گزارش بارش‌ها ۹۸ و ۹۹ بسته شده و میزان بارش‌ها از اول مهرماه سالجاری تاکنون دراستان بیش از ۸.۲ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش و بلند مدت هم ۲۱ درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، تصریح کرد: دراین میان زنجان با ۱۲.۶ میلی متر بیشترین بارش و خدابنده با ۴.۶ درصد کمترین بارش را داشته است.