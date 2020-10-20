هوای سرد و بارانی از فردا میهمان اردبیلی ها است

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن پیش بینی شرایط جوی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، در ۲۴ ساعت آینده جوی پایدار با آسمانی صاف همراه با وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی با سرعت تند در سطح استان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه از عصر امروز با نفوذ پرفشار سطح زمین که با جریانات مرطوب خزری مورد انتظار است، افزود: در این مدت به تدریج آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا در سطح استان کاهش می‌یابد.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: فردا چهارشنبه ۳۰ مهر با فعالیت سامانه سرد و بارشی، ضمن کاهش محسوس دمای هوا، آسمان استان ابری و مه آلود بوده و در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی استان، کوه‌های «باغرو» و نواحی منتهی به کوه سبلان بارش باران پیش بینی می‌شود.

محمدی از استمرار هوای سرد همراه با مه صبح گاهی تا صبح جمعه خبر داد و گفت: سامانه بارشی قبل از ظهر پنجشنبه اول آبان از استان خارج می‌شود اما هوای سرد توأم با مه صبحگاهی تا صبح جمعه در اغلب مناطق استان ماندگار است.

وی گفت: از حوالی ظهر پنجشنبه از شدت ناپایداری و ابرناکی کاسته شده و تا دوشنبه هفته آینده ضمن افزایش نسبی دما به ویژه در طول روزها شرایط جوی در سطح استان پایدار خواهد شد.