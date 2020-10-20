«چشم سوم» پیام دهکردی دیده می شود/ جلوگیری از اقدامات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجی هنر، «چشم سوم» به نویسندگی پیمان شیرخانی، کارگردانی رضا دادویی و تهیه کنندگی سیدهاشم موسوی به عنوان یکی از تولیدات جدید مسسه فرهنگی هنری ناجی هنر و به مناسبت هفته بزرگداشت نیروی انتظامی، ساعت ۱۹:۱۵ روز سه شنبه ۲۹ مهر از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

این فیلم داستان پلیسی به نام حمید است که به همراه دستیار خود درگیر پرونده یک شبکه مافیایی قاچاق اسلحه می شود. او تلاش می کند تا مانع اقدامات یک تروریست حرفه ای به نام فرزاد شمیمی شود.

در فیلم «چشم سوم» پیام دهکردی، عطا عمرانی، مصطفی قدیری، حمیدرضا فراهانی، کامبیز بنان، محمدرضا میرحسینی، زکیه سیف و جمع دیگری از بازیگران تئاتر به ایفای نقش می پردازند.

مدیر تصویربرداری: شاهین طوفان، طراح صحنه و لباس: علی نصیری نیا، دستیار یک و برنامه ریز: اکبر محمدخانی، تدوین: نیما حسندوست، صدابردار: فرشید احمدی، طراح گریم: داریوش صالحیان، طراح صدا: عرفان یزدی، آهنگساز: امیرمهدی حسینی، انتخاب بازیگر: نورالدین حیدری ماهر، مدیر تولید: فرهاد فرهادی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، گروه کارگردانی: عباس کاظمی راد، سیدرسول میرمحمد و مدیر تدارکات سیاوش عزتخواه دیگر عوامل این فیلم هستند.