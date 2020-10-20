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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

استاندار سمنان:

محدودیت‌های جدید کرونایی در استان سمنان اعمال می‌شود

محدودیت‌های جدید کرونایی در استان سمنان اعمال می‌شود

سمنان- استاندار سمنان بابیان اینکه محدودیت‌های جدید کرونایی در استان اعمال می‌شود، گفت: این محدودیت‌ها با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا به مدت یک هفته اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه محدودیت‌های جدید کرونایی به مدت یک هفته در استان سمنان اعمال می‌شود، اظهار داشت: این محدودیت‌ها بر اساس ستاد استانی مقابله با کرونا باهدف کاهش ابتلاء و قطع زنجیره انتقال ویروس اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بر این اساس فعالیت تالارهای پذیرایی تا هفته آینده ممنوع است، افزود: برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ممنوع است.

استاندار سمنان بابیان اینکه در این مدت فعالیت حضوری در دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه‌روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان‌سراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها نیز ممنوع خواهد بود، تصریح کرد: تمامی استخرهای سرپوشیده، سینماها، سالن‌های تئاتر و مراکز مشابه، موزه‌ها و باغ‌موزه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها نیز در تاریخ اعلام‌شده هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و تعطیل هستند.

آشناگر یادآور شد: باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پربرخورد ازجمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه و باشگاه‌های بدن‌سازی و استخرهای سرپوشیده نیز تعطیل هستند.

وی با تأکید بر لزوم همراهی و مشارکت آحاد مردم برای کنترل موج سوم این ویروس بیان کرد: تمامی کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، چایخانه‌ها، باغ‌وحش و شهربازی‌ها و نیز مراکز تفریحی آبی تعطیل است و نماز جمعه نیز در هیچ‌یک از شهرهای استان برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 5052371

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