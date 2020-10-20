به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه محدودیت‌های جدید کرونایی به مدت یک هفته در استان سمنان اعمال می‌شود، اظهار داشت: این محدودیت‌ها بر اساس ستاد استانی مقابله با کرونا باهدف کاهش ابتلاء و قطع زنجیره انتقال ویروس اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بر این اساس فعالیت تالارهای پذیرایی تا هفته آینده ممنوع است، افزود: برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ممنوع است.

استاندار سمنان بابیان اینکه در این مدت فعالیت حضوری در دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه‌روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان‌سراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها نیز ممنوع خواهد بود، تصریح کرد: تمامی استخرهای سرپوشیده، سینماها، سالن‌های تئاتر و مراکز مشابه، موزه‌ها و باغ‌موزه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها نیز در تاریخ اعلام‌شده هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و تعطیل هستند.

آشناگر یادآور شد: باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پربرخورد ازجمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه و باشگاه‌های بدن‌سازی و استخرهای سرپوشیده نیز تعطیل هستند.

وی با تأکید بر لزوم همراهی و مشارکت آحاد مردم برای کنترل موج سوم این ویروس بیان کرد: تمامی کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، چایخانه‌ها، باغ‌وحش و شهربازی‌ها و نیز مراکز تفریحی آبی تعطیل است و نماز جمعه نیز در هیچ‌یک از شهرهای استان برگزار نخواهد شد.