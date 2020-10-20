به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با اعلام سازمان لیگ و مسابقات، تیم‌هایی که تمایل به حضور در لیگ‌های برتر و سوپر لیگ در دو بخش مردان و بانوان را دارند باید از تاریخ اول تا ۲۰ آبان نسبت به پیش ثبت نام تیم خود در سامانه فدراسیون کاراته اقدام نمایند.

تمامی لیگ‌های کاراته در بخش سبک‌های آزاد و کنترلی پس از صدور مجوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان به صورت فشرده برگزار می‌شود. طبق اعلام سازمان لیگ و مسابقات بخش نامه لیگ‌های سال ١٣٩٩ در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

سازمان لیگ کاراته همچنین یادآور شد که با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و عدم اطمینان از اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی فعلاً امکان برنامه ریزی برای برگزاری رقابت‌های «کاراته وان» کشور در رده‌های پایه وجود ندارد.