به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «روز خوش»، شبکه جام جم سیما در آیتم گردشگری برنامه «روز خوش»، چهارشنبه ۳۰ مهرماه سری به موزه برادران امیدوار می زند.

همچنین شهاب اولیایی متخصص تغذیه چهارشنبه ۳۰ مهرماه در برنامه «روز خوش» اصول تغذیه صحیح را بررسی می کند.

در بخشی دیگر، مجید خالقی متخصص روانشناسی کودک به موضوع فرزند پروری می پردازد.

فرید روشنایی کارشناس گردشگری و مدرس دانشگاه با موضوع ایران گردی و طبیعت گردی این هفته به موزه برادران امیدوار می رود و در این موزه وسایل نقلیه این برادران را در معرض دید مخاطبان قرار می دهد.

در ادامه این برنامه علاوه بر توضیح حرکات رایج اشتباه ستون فقرات، در آیتم «خوش مزه»، آش ترخینه به مخاطبان آموزش داده می شود.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.