۲۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: در راستای مقابله با مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و طرح‌های مختلفی در دست اجرا داریم.

سردار خلیل واعظی اضافه کرد: با اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی بالای نیروی انتظامی در نقاط مختلف استان بوشهر شاهد کشف بیش از ۳.۷ تن انواع مواد مخدر هستیم.

وی با اشاره به امحا مواد مخدر غیر دارویی در استان بیان کرد: امروز بیش از دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرم از مواد مخدر غیردارویی شامل حشیش، شیشه، گل، مواد صنعتی و قرص‌های روان گردان به آتش کشیده شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: هرچند قاچاقچیان تلاش داشتند از بستر دریا برای قاچاق استفاده کنند ولی اکنون این مسیر نیز برای آنها ناامن شده است و در کنترل پلیس است.