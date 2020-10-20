دو وقف جدید به ارزش ۹ میلیارد تومان در ری ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی صادقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از وقف ۹ واحد مسکونی توسط یک خیر نیک اندیش در شهرری برای زوج‌های جوان خبر داد و گفت: این واحدها به مساحت ۶۵ متر و نوساز هستند.

وی افزود: این واحدها در یک آپارتمان که در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع در یکی از مناطق محروم کهریزک بنا شده است، قرار دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ری با بیان اینکه ارزش این واحدهای مسکونی موقوفه چهار میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: این واحدها برای یک سال در اختیار تازه عروس و دامادهایی قرار می‌گیرد، که برای تهیه مسکن مشکل دارند.

صادقی اضافه کرد: همچنین دو و نیم طبقه از یک خانه قدیمی دارای سه باب مغازه توسط یک مادر و دختر برای انجام امور خیریه و برگزاری کلاس‌های قرآنی در ری وقف شده است.

وی ارزش این واحد موقوفه را پنج میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: هدف واقفین ایجاد دارالقرآن بوده است.