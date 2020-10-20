وبینار بازخوانی ابعاد شخصیتی، فکری و عملکردی آیت الله تسخیری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بازخوانی ابعاد شخصیتی، فکری و عملکردی عالم مجاهد «آیت‌الله محمدعلی تسخیری (رضوان الله علیه)» از سوی بعثه مقام معظم رهبری، عصر سه‌شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۹ عصر تا ساعت ۲۰:۴۵ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این همایش مجازی، آیت‌الله عباسعلی اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، حجج‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، محمد سعید نعمانی مدیر مؤسسه مجمع الفکر الاسلامی، سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب سخنرانی خواهند کرد.

مولوی محمداسحاق مدنی، عضو شورای افتاء و شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب، یونس حماس لاله‌زار، رهبر دینی کلیمیان ایران و اسقف اعظم مارنرسای بنیامین، رهبر کلیسای شرق آشوری ایران و خانم انسیه خزعلی، عضو هیأت علمی بعثه مقام معظم رهبری از دیگر سخنرانان این همایش به شمار می‌آیند.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان برای مشاهده این مراسم می‌توانند به آدرس اینترنتی https://bit.ly/۳iYnRwD ؛https://www.aparat.com/hajj_conferences_fa/live ؛ https://heyatonline.ir/heyat/۶۳ مراجعه کنند.