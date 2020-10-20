چاپ کتاب «من و کتاب» مقام معظم رهبری در سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «من و کتاب» مجموعه گفتارها و نظرات مقام معظم رهبری درباره کتاب و کتاب‌خوانی است که در دیدارهای مختلف نویسندگان، مسئولان فرهنگی و نیز بازدیدهای ایشان از نمایشگاه‌های کتاب بیان شده است.

این بیانات در چند فصل با عنوان‌های اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، من و کتاب، نقد وضع موجود و چه باید کرد تنظیم شده است. نگاه مقام معظم رهبری در این کتاب، بیشتر به تبیین جایگاه کتاب و نیز نقد میزان اهمیت کم کتاب در میان جامعه و در آخر ارائه راه‌حل برای مرتفع شدن این مشکل است.

این اثر ارزشمند به منظور آشنایی بیشتر با نظرات و دیدگاه‌های عالی‌ترین مقام مسئول در ایران درباره کتاب و نیز آگاهی از میزان توجه ایشان به این مقوله برای مخاطب غیر ایرانی جذاب بوده و ناظر بر اهمیت و جایگاه مسائل فرهنگی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

ترجمه این اثر توسط محمد مروان، دانش آموخته جامعةالمصطفی (ص) انجام و از سوی ناشر (انجمن حکمت در سریلانکا) مورد ویرایش قرار گرفته است.