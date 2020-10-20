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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۸

تلاش برای آغاز عملیات اجرایی مسیر توسعه شرقی خط ۴

تلاش برای آغاز عملیات اجرایی مسیر توسعه شرقی خط ۴

مجری خط ۴ متروی تهران از تلاش برای آغاز عملیات اجرایی مسیر توسعه شرقی این خط تا پایان سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عدلی مجری خط ۴ متروی تهران از پیگیری و برنامه‌ریزی برای کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی مسیر توسعه شرقی خط ۴ مترو تهران تا پایان سال جاری خبر داد.

عدلی همچنین با اشاره به ادامه عملیات عمرانی پروژه احداث فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز عنوان کرد: اقدامات توسعه‌ای برای این خط به‌عنوان یکی از خطوط قدیمی، با توسعه شرقی خط در منطقه تهرانپارس و خاک سفید به طول ۱۰ کیلومتر و تکمیل پایانه کلاهدوز دنبال می‌شود.

مجری خط ۴ متروی تهران در ادامه به تلاش برای راه‌اندازی بخشی از آسانسورها در این خط اشاره و تاکید کرد: تا پایان سال جاری، شاهد افتتاح فاز نخست پایانه اکباتان به‌عنوان نخستین پایانه زیرزمینی مترو در کشور خواهیم بود.
 

کد مطلب 5052416

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