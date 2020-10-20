شهید امرانی نماد غیرت در پاسداری از مرزهای شرافت و حریم امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در نامه‌ای با تبریک و تسلیت شهادت، شهید داراب امرانی آورده است: شهادت دردناک شهید امنیت داراب امرانی نشان از روح وفا و غیرت در پاسداری از مرزهای شرافت و حریم امنیت برای مردم ولایت‌مدار دارد.

فدا کردن جان در راه خدای متعال و نظام مقدس و امنیت جامعه مصداق برترین بر و نیکی و اجر آن تنها با خدای متعال است.

این شهادت را که مایه غیرت و آبرومندی خانواده و ایل وی و عموم استان غیورمان است، تبریک می گویم و صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها را به بازماندگان تقدیم می‌کنم و بر صبرشان از خداوند متعال اجر مضاعف می‌طلبم.

درود بر وی و برادر شهیدش.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید داراب امرانی از مأموران دلسوز و پرتلاش نیروی انتظامی استان بود که چند روز قبل طی درگیری با قاچاقچیان در محور یاسوج _ دهدشت خودروی آنها دچار سانحه شد و به شهادت رسید. شهید داراب امرانی برادر شهید سلیمان امرانی است که در سال ۶۴ در شهر آبادان و در نبرد با دشمن بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.