۳۶ هزار مترمربع از اراضی ملی ورامین رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف ۳۶ هزار مترمربع از اراضی ملی پلاک جهان آباد شهرستان ورامین خبر داد.

وی افزود: این اراضی با هدف حفظ انفال و عرصه‌های ملی و در اجرای حکم قطعیت یافته صادره از سوی دادگاه عمومی بخش جوادآباد ورامین از ید متصرف خارج و به دولت بازگردانده شده است.

سپه وند بیان داشت: عملیات اجرای حکم قضائی مبنی بر باز پس گیری این اراضی تصرفی که اقدامات غیرقانونی شخم و شیار بر روی آن انجام شده بود، با حضور عوامل نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ورامین به مرحله اجرا درآمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین با اشاره به اینکه مردم نقش مهم و محوری در توسعه و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را دارند خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و باید آحاد مردم جامعه بویژه جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد در این خصوص همیار منابع طبیعی باشند.

این مسئول منابع طبیعی شهرستان‌های قرچک و ورامین حفاظت از انفال و اراضی ملی را اساسی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه سازمانی مجموعه منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: اقدامات حفاظتی در قالب اکیپ‌های گشت و مراقبت و رصد روزانه عرصه‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود و در دستور کار قرار دارد.

وی اذعان داشت: چنانچه حفاظت از این عرصه‌ها به خوبی انجام شود این منابع ارزشمند کمتر دچار آسیب شده و برای نسل‌های آینده نیز حفظ خواهد شد.

گفتنی است که شهرستان ورامین دارای ۲۲۰ هزار هکتار اراضی ملی می‌باشد.