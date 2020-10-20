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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸

عوامل رشد خلاقیت کودکان به روایت «ما ایرانی ها»

عوامل رشد خلاقیت کودکان به روایت «ما ایرانی ها»

برنامه «ما ایرانی ها» به موضوع تبیین پرورش مهارت های خلاقیت در کودکان و نوجوانان می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «ما ایرانی ها» امشب سه شنبه ۲۹ مهر میزبان مهرداد نظام آبادی نویسنده، محقق و مدرس بازیگری کودکان و نوجوانان است که از تلاش ها و فعالیت ها خود در جهت رشد خلاقانه کودکان و نوجوانان در این برنامه برای مخاطبان  بویژه والدین صحبت می کند.

در بخش دیگری از این برنامه این نویسنده و محقق، به بیان خاطرات خود در پرورشگاه ها در ارتباط با کودکان و نوجوانان می پردازد.

برنامه ترکیبی– تولیدی و گفتگو محور «ما ایرانی ها»، با رویکرد تزریق نشاط و حال خوب به مخاطبان، معرفی خیرین گمنام و الگوسازی فعالیت نیکوکاری در جامعه تهیه و تولید می شود.

این برنامه گفتگو محور ۵۰ دقیقه‌ای علاوه بر میزبانی و معرفی از خیرین گمنام دارای بخش های مختلفی چون آیتم نمایشی با بازی علیرضا دیلمی و پیمان پورنیک دست و مرور اخبار خوب هفته توسط تماشاچیان است.

مخاطبان برنامه «ما ایرانی ها» می توانند پیام های خود را راجع به موضوعات و محورهای برنامه از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۵ با برنامه در میان بگذارند.

برنامه ترکیبی «ما ایرانی ها» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اورنگی است که یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما پخش و تکرار آن روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۱ است.

کد مطلب 5052441

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