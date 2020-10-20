به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (دوشنبه) آخرین مهلت باشگاه‌های حاضر در لیگ والیبال بود تا پیشنهادات خود را برای نحوه ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال در دور برگشت ارائه دهند.

میلاد تقوی دبیرکل فدراسیون والیبال پس از پایان مهلت باشگاه‌ها برای ارسال پیشنهادات خود گفت: بحث‌های متعددی در خصوص ارائه لیگ برتر مطرح شد. منطقی است جامعه ورزش و والیبال نگران ادامه مسابقات و سلامتی بازیکنان باشد. قطعاً اولویت ما سلامت بازیکنان است اما نمی‌توانیم روال عادی و جاری والیبال را متوقف کنیم.

تقوی ادامه داد: باید تلاش کنیم با حفظ اولویت سلامت بازیکنان، جریان والیبال جاری باشد باید شرایط زندگی کردن با کرونا را یاد بگیریم. سه پیشنهاد به باشگاه‌ها ارسال شد و آنها نیز نظرات خود را ارسال کردند. ظرف یکی دو روز آینده جمع بندی نهایی صورت خواهد گرفت و اگر نیاز به مشورت با باشگاهی باشد قطعاً با آنها صحبت خواهیم کرد. تمام توان فدراسیون والیبال این است تا با استفاده از خرد جمعی تصمیم گیری کند. تلاش می‌کنیم بازی‌ها به روال عادی بازگردد و کمترین آسیب متوجه تیم‌ها شود. یکی از سه روشی که اکثریت باشگاه‌ها با آن موافق باشند را انتخاب خواهیم کرد و تا هفته آینده تکلیف ادامه برگزاری لیگ مشخص خواهد شد.