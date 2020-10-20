پوئم سمفونی اروند تولید می شود/ یک اثر سمفونیک برای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، پوئم سمفونی «اروند» با آهنگسازی امیر حسین سمیعی بر اساس شعری از مصطفی محدثی خراسانی، در حال ساخت است. این اثر با مشارکت بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، منطقه آزاد اروند و مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید خواهد شد.

پوئم سمفونی «اروند» اثری سمفونیک است که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس و نقش اروند در آن دوران، در ۴ یا ۵ موومان به صورت ارکسترال با همراهی گروه کر، که هرکدام از موومان ها با یاد عملیات های کربلای ۴، فاو، والفجر ۸ و شهدای غواص نامگذاری و به صورت اجرای زنده و آلبوم تولید خواهد شد.