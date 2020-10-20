به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار داشت: استان بوشهر شرایط خاصی در زمینه کرونا دارد و برگزاری هر گونه مراسم عمومی و تجمع در استان ممنوع است.

وی به اهمیت همکاری مردم در زمینه مقابله با کرونا اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که مردم همکاری و مشارکت لازم را در زمینه مقابله با کرونا نداشته باشند، این بیماری تا مدت‌ها با ما خواهد بود.

استاندار بوشهر بر لزوم بهبود وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر پروتکل‌های بهداشتی به میزان ۶۰ درصد در استان بوشهر رعایت می‌شود که نسبت به متوسط کشور بیشتر است.

وی خواستار دورکاری کارکنان معلول یا افراد دارای فرزند معلوم شد و اضافه کرد: کارکنانی که دارای علائم کرونا هستند تا زمانی که جواب تست کرونا دریافت نکرده‌اند در قرنطینه بمانند و مدیران مکلف به اجرای این مصوبه هستند.

گراوند با اشاره به ممنوعیت برپایی چادر در سواحل و پارک‌های استان خاطرنشان کرد: پیشنهاد کنترل ورودی‌های استان به منظور ایجاد محدودیت‌های تردد به استان در پایان هفته به ستاد ملی کرونا اعلام شود.

وی توسعه خدمات الکترونیک برای کاهش ترددها را ضروری دانست و گفت: حوزه بازرسی استانداری باید بر اعمال کامل پروتکل‌های بهداشتی در ادارات بازرسی لازم را داشته باشد.