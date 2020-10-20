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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۲

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی خبر داد؛

اهدای خون ۲۳۶۳ نفر از مردم استان مرکزی در ماه صفر

اهدای خون ۲۳۶۳ نفر از مردم استان مرکزی در ماه صفر

اراک- مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: در ماه صفر امسال ۲ هزار و ۳۶۳ نفر در استان مرکزی موفق به اهدا خون شدند.

فاطمه‌السادات مهدویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه صفر ۲ هزار و ۸۲۱ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۳۶۳ نفر موفق به اهدا خون شدند.

وی ادامه داد: از ۲ هزار و ۳۶۳ نفر از اهدا کنندگان خون ۱۳۳ نفر اهدا کننده خانم، ۲۹۱ نفر اهدا کننده بار اول، ۷۰۱ نفر اهدا کننده باسابقه و یک هزار و ۳۷۱ نفر نیز اهدا کننده مستمر بودند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی افزود: در ماه صفر ۲۲ نفر از بهبود یافتگان کرونا پلاسمای خون را اهدا کردند.

مهدویانی ضمن تاکید بر تداوم امر اهدای خون گفت: اهدا کنندگان خون اطمینان داشته باشند فرآیند اهدای خون با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

به گفته وی، در ماه محرم امسال ۲ هزار و ۸۸۴ نفر در استان مرکزی موفق به اهدا خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: با توجه به نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی از مردم فهیم استان مرکزی انتظار می‌رود در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کرده و سازمان انتقال خون را یاری کنند.

کد مطلب 5052480

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