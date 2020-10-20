به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مکارم شیرازی پیش از ظهر امروز در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کشور شایعه پراکنی و اختلاف افکنی را یکی از مهمترین آسیب‌های فضای مجازی برشمرد و افزود: بارها علیه بنده مطالب دروغی منتشر شده اما خوشبختانه مردم هوشمندانه و آگاهانه به این شایعات توجهی نکردند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه ممکن است عده‌ای به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند علیه نیروی انتظامی سم پاشی کنند، افزود: اقدامات این افراد، بی اثر است و نباید به آن توجه کرد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه نیروی انتظامی امروز محبوب مردم است چراکه بیش از همه با مردم ارتباط دارد و در جامعه خدمات ارائه می‌دهد گفت: نیروی انتظامی پیشگیری را اصلی راهبردی در فعالیت‌های خود قرار دهد چراکه با ریشه‌یابی جرایم و مفاسد می‌توان بسیاری از معضلات اجتماعی را پیشگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه قم با وجود بزرگترین حوزه علمیه شیعه جهان از اهمیت و جایگاه علمی ممتازی در دنیا برخوردار است، تصریح کرد: این شهر باید پاک‌تر از سایر شهرها باشد و وجود برخی مظاهر فساد و آلودگی‌ها زیبنده این شهر نیست.

ارائه ۷۰ میلیون خدمت در ساال

فرمانده نیروی انتظامی در این دیدار با اشاره به اینکه هیچ سازمانی مانند نیروی انتظامی وجود ندارد که در همه جا باشد و در عین حال پاسخگوی مردم است گفت: برابر فرمایش رهبر معظم انقلاب که ناجا باید خدمتگزار مردم باشد ما سالانه بیش از ۷۰ میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهیم.

وی ضمن اشاره به وضعیت مطلوب امنیت در کشور از سرقت‌های خرد در کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: نگرانی‌هایی در بحث سرقت‌های خرد داریم که اینها ناشی از وضعیت اقتصادی است

سردار اشتری در ادامه با تاکید بر اینکه ناجا برای گسترش ارزش‌های دینی تلاش‌های زیادی کرده است گفت: سعی ما بر این است که به یک پلیس مقتدر و هوشمند در تراز انقلاب اسلامی برسیم.

وی با ابراز نارضایتی از فضای مجازی بویژه سایت‌ها و شبکه‌هایی که در خارج از کشور هستند گفت: پلیس در برخورد با سایت‌ها و شبکه‌هایی که منشأ داخلی دارند اقدامات بسیار مطلوبی انجام داده‌ایم اما وظیفه سازمان‌های دیگر خصوصاً وزارت ارتباطات در بحث برخورد با شبکه‌ها و سایت‌های خارجی بسیار مهم است.

فرمانده ناجا با اشاره به اقدامات ناجا در بحث پیشگیری از ویروس کرونا افزود: با تمام امکانات و ظرفیت در کنار وزارت بهداشت و درمان هستیم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه نیز خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهیم.