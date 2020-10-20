به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به آیات و روایات، خدمت به مردم و نظم و امنیت را عبادت عنوان کرد و افزود: امروز به دلیل عملکرد رضایت بخش پلیس در برقراری امنیت مردم قدردان تلاش‌های نیروی انتظامی هستند.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه پلیس در نظام اسلامی با پلیس سایر کشورها متفاوت است، گفت: جایگاه پلیس در نظام جمهوری اسلامی نه تنها برای حفظ امنیت جانی، بلکه حافظ فرهنگ و ارزش‌های دینی جامعه نیز هست.

آیت الله نوری همدانی در پایان با اشاره به تلاش‌های کادر درمانی و ایثارگری‌ها در مقابله با شیوع کرونا، از اقدامات ناجا در مبارزه با شیوع کرونا تقدیر کرد.