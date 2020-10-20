مردم در کنار نیروی انتظامی برای کاهش وقوع جرم حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دومین روز از هفته گرامیداشت ناجا در دیدار فرمانده و جمعی از معاونان انتظامی و رؤسای پلیس‌های تخصصی استان فارس، گفت: اصل نظام اسلامی بر پایه ولایت استوار است و عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران نیز به برکت ولایت به دست آمد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکلات انتظامی و امنیتی در جامعه ما به مانند همه کشورهای دیگر وجود دارد، گفت: برای جلوگیری از بروز جرم در جامعه، باید اقداماتی انجام شود تا زمینه وقوع جرم کاهش یابد.

وی با بیان اینکه همه نهادها و دستگاه‌ها در این خصوص نقش دارند و کاهش زمینه وقوع جرم فقط بر عهده نیروی انتظامی نیست، افزود: نقش مردم نیز در این مسیر در دین ما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است که باید نسبت به وقایع و حوادث پیرامون خود حساس بوده و بی تفاوت نباشند.

آیت الله دژکام افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گسترش یابد، به تبع آن وقوع جرم در جامعه کاهش می‌یابد که همه متولیان امر باید فضای جامعه را به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببرند تا نیروی انتظامی بتواند به مسئولیت و وظایف اصلی خود بپردازد.