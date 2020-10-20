لزوم اقدام فوری برای جلوگیری ازفرونشست زمین در برخی نقاط زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر سه شنبه درجلسه ستاد مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه در چند نقطه شهر زنجان احتمال بالا آمدگی آب وجود دارد، گفت: مشکلاتی را این امر به وجود آورد که باید بر اساس میزان مشکل اقدام فوری انجام شود.

وی اظهار کرد: برای جلوگیری از بالا آمدگی آب در مجموعه رختشویخانه زنجان اقداماتی توسط شهرداری زنجان انجام شده است.

فرماندار زنجان، با بیان اینکه برای جلوگیری از فرونشست برخی مناطق زنجان نیاز به اقدامات فوری داریم، گفت: در برنامه‌های ارائه شده هیچ طرحی در این زمینه اعلام نشده است.

عسگری تاکید کرد اجرای توسعه فاضلاب شهری در زنجان مورد توجه قرار گیرد و شرکت آبفا برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

در ادامه این جلسه، شهردار زنجان، از لایروبی مسیل‌ها و کانال‌ها توسط شهرداری به طول ۲۷ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال خبرداد و گفت: ۶۷ نقطه مشکل دار زنجان احصا شده و مشکلات ۱۹ نقطه حل شده است.

حبیب الله ملایی یگانه تاکید کرد: احداث و بهسازی ۱۵ نقطه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی افزود: بودجه شهرداری تا دو ماه آینده به شورا تحویل داده می‌شود و اولویت‌های زهکشی ارائه شود تا در بودجه دیده شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به کاهش ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متری بارش در آبان ماه در بخش‌های مرکزی استان اشاره کرد و افزود: این کاهش ۱۵ تا ۲۰ میلی‌متر خواهد بود.

محمدرضا رحمان نیا با بیان اینکه وضعیت هوا تا اسفندماه در کل استان نرمال پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: برای آبان ماه تا دی نیز کاهش پنج تا ۱۰ درجه‌ای هوا در بخش‌های مرکزی پیش‌بینی می‌شود اما در بقیه بخش‌ها نرمال پیش بینی می‌شود.