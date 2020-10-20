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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۳

مدیرکل بنیاد شهید گیلان:

۴ درصد ایثارگران کشور در گیلان هستند

۴ درصد ایثارگران کشور در گیلان هستند

رشت- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به اینکه این استان چهار درصد ایثارگران کشور را دارد، گفت: نگهداری از گلزارهای شهدای ساماندهی شده یکی از مهم ترین دغدغه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پاکاری ظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تأمین زمین، ساخت مسکن، ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در سالن غدیر استانداری گیلان با بیان اینکه چهار درصد ایثارگران کشور در گیلان هستند، گفت: پایبندی مردم گیلان به آرمان‌های انقلابی به میرزا کوچک جنگلی برمی‌گردد و در دوران دفاع مقدس هشت هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان تصریح کرد: رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران بدون کمک تمام دستگاه‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ممکن نیست و از سال ۹۵ جلسات مستمر برگزار شد و عملیاتی شدن ۸۳ درصد مصوبات موید تلاش مسئولان است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها در گیلان نگهداری از گلزارهای شهدا ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد: طرح جامع مرمت گلزار شهدای رشت در دست اقدام است و این گلزار بزرگترین گلزار شهدای مسقف کشور محسوب می‌شود.

پاکاری دیدار و سرکشی از ایثارگران و خانواده شهدا را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۶ هزار سرکشی و دیدار از خانواده شهدای گیلانی سال گذشته انجام شد و برگزاری یادواره‌ها و ساماندهی یادواره‌ها نیز طبق برنامه پیش رفت.

وی با تأکید بر ارتقای شغلی ایثارگران و توجه به موضوع ایثار اجتماعی و برگزاری جشنواره در این باره، افزود: مشکلات دیرینه جامعه ایثارگری در سه ماه اخیر با حضور ریاست جدید پیگیری و برطرف شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به پرداخت معوقات ایثارگران از سال ۹۱ در سه ماه اخیر، عنوان کرد: به روز رسانی بدهی مراکز درمانی و احیا و اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله فعالیت‌ها است.

کد مطلب 5052515

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