۴ درصد ایثارگران کشور در گیلان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پاکاری ظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تأمین زمین، ساخت مسکن، ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در سالن غدیر استانداری گیلان با بیان اینکه چهار درصد ایثارگران کشور در گیلان هستند، گفت: پایبندی مردم گیلان به آرمان‌های انقلابی به میرزا کوچک جنگلی برمی‌گردد و در دوران دفاع مقدس هشت هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان تصریح کرد: رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران بدون کمک تمام دستگاه‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ممکن نیست و از سال ۹۵ جلسات مستمر برگزار شد و عملیاتی شدن ۸۳ درصد مصوبات موید تلاش مسئولان است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها در گیلان نگهداری از گلزارهای شهدا ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد: طرح جامع مرمت گلزار شهدای رشت در دست اقدام است و این گلزار بزرگترین گلزار شهدای مسقف کشور محسوب می‌شود.

پاکاری دیدار و سرکشی از ایثارگران و خانواده شهدا را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۶ هزار سرکشی و دیدار از خانواده شهدای گیلانی سال گذشته انجام شد و برگزاری یادواره‌ها و ساماندهی یادواره‌ها نیز طبق برنامه پیش رفت.

وی با تأکید بر ارتقای شغلی ایثارگران و توجه به موضوع ایثار اجتماعی و برگزاری جشنواره در این باره، افزود: مشکلات دیرینه جامعه ایثارگری در سه ماه اخیر با حضور ریاست جدید پیگیری و برطرف شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به پرداخت معوقات ایثارگران از سال ۹۱ در سه ماه اخیر، عنوان کرد: به روز رسانی بدهی مراکز درمانی و احیا و اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله فعالیت‌ها است.