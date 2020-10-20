در مسیر امیر فقید کویت قدم بر می داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، نواف الاحمد الجابر امیر کویت در سخنان خود در افتتاحیه دوره تکمیلی پارلمان این کشور اعلام کرد که به خط مشی امیر فقید این کشور پایبند است.

وی افزود: طی دوره اخیر شاهد تحولات سختی در کشور بودیم. ما امیر خود را از دست دادیم و بر حرکت در مسیر و منش وی تاکید داریم.

نواف الاحمد بیان کرد: بر پایبندی خود بر روند دموکراسی و احترام به قانون اساسی و نهادهای کشور و فعالیت‌های پارلمانی تاکید داریم.

وی ادامه داد: ما باید همچنان اتحاد ملی و همبستگی داخلی را تقویت کنیم چرا که اتحاد ملی طی سالهای گذشته ثابت کرده است که قدرتمندترین سلاح در رویارویی با تمام چالشها به شمار می‌رود.

صباح خالد الحمد نخست وزیر کویت نیز اعلام کرد که کشورش همچنان فلسطین را مسأله محوری امت دانسته و به تلاش‌های خود برای حل بحران خلیج فارس ادامه می‌دهد.