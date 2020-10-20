لایروبی زنجانرود هر چه سریعتر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، نسبت به وضعیت بد کرونا در استان هشدار داد و گفت: مردم برای عبور از این بحران باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی اظهار کرد: بیمه منازل و محصولات کشاورزی برای جبران خسارت ضروری است که در این زمینه آموزش‌های لازم به جامعه هدف داده شود.

استاندارزنجان، براحیای جلسه ستاد مدیریت بحران در استان تاکید کرد و گفت: طی بازه زمانی یک هفته باید جلسه ستاد مدیریت بحران در تمام شهرستان‌های این استان، تشکیل شود تا میزان آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بحران مشخص شود.

حقیقی با بیان اینکه رسانه‌ها در خصوص آموزش و فرهنگ ایمنی برای مقابله با سوانح و نهادینه کردن فرهنگ بیمه می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند، تاکید کرد: طی ۶ ماه سالجاری وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های استان زنجان نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

وی افزود: طی این بازه زمانی آتش شوری‌ها از نظر وسعت کاهش داشته و تنها از نظر کمی افزایش داشته است.

استاندار زنجان، برلزوم استفاده و بهره گیری از ظرفیت بسیج و سپاه در مواقع بحرانی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

حقیقی با بیان اینکه مقاوم‌سازی پل‌های نامطمئن در استان برای تخریب نشدن در بحران ضروری است، ابراز داشت: پل های که در سطح استان زنجان وجود دارند در برابر سیلاب مقاومت ندارند.

وی افزود: برنامه‌ای برای واکنش‌های اضطراری و مانورهای مشترک از سوی مدیریت بحران پیش‌بینی شود تا در مواقع بحران مشکلی برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی رخ ندهد.

استاندارزنجان، بر لزوم لایروبی زنجانرود با کمک دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: برای رفع مشکل بالا آمدگی آب های زیرزمینی در برخی نقاط شهر زنجان باید جلسه ویژه‌ای برگزار شود و پروژه‌ها اولویت‌بندی شود.

حقیقی بر لزوم ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای راهداری زمستانی دراستان زنجان تاکید کرد و گفت: باید اقلام انبارهای استان تهیه شده تا مشکلی پیش نیاید.

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