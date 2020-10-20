دستگیری۳۰نفر از اراذل سابقه دار اسلامشهر/۱۴ قبضه اسلحه گرم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کرمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۳۰ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در سطح شهرستان اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: این طرح در راستای برقراری نظم و امنیت مومی در این شهرستان به اجرا در آمده است.

کرمی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شده‌اند گفت: در این طرح ۱۰ قبضه اسلحه کمری، ۲ قبضه اسلحه جنگی و ۲ قبضه اسلحه شکاری به همراه تعداد زیادی سلاح سرد نیز کشف و ضبط شده است.

فرمانده نیروی انتظامی اسلامشهر با بیان اینکه صیانت از نظم و امنیت عمومی به عنوان یکی از رسالت‌های ناجا همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف است، عنوان داشت: با توجه به این مساله با برهم زنندگان آسایش مردم و اراذل و اوباش که نظم و امنیت آحاد جامعه را خدشه دار می‌کند با جدیت و بر اساس قانون برخورد می‌شود.

وی گفت: کسانی که بخواهند در فضای مجازی و حقیقی برای مردم خودنمایی کنند از سوی نیروی انتظامی مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند.