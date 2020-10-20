خانواده شهدا و ایثارگران نباید مشکل مسکن و اشتغال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تأمین زمین، ساخت مسکن، ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در سالن غدیر استانداری گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به نقش مهم دفاع مقدس در ترویج و تثبیت روحیه مقاومت و ارزشی ملت ایران، اظهار کرد: استمرار روحیه شهادت در جامعه سبب مرز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار گیلان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و مقاومت مولفه‌ای مهم برای تحمل مشکلات است، بیان کرد: هرگز احساس فروماندگی و تسلیم در برابر دشمنان نمی‌کنیم و این روحیه برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران در شرایط سخت اقتصادی نیز از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است، افزود: از هر روشی باید بهره ببریم تا راهکارهای بیشتری برای ارتقای خدمت رسانی به خانواده شهدا استفاده کنیم.

زارع به دستورات مبنی بر ساماندهی گلزار شهدای کشور اشاره کرد و ادامه داد: اکثر گلزارهای شهدای استان گیلان کامل شده و تعداد معدودی نیز پیشرفت فیزیکی کمتری دارند و برنامه ریزی شده که با امضای تفاهم نامه‌های امروز با قدرت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه زیبنده نیست فرزندان و خانواده جانبازان و ایثارگران مشکل مسکن و اشتغال داشته باشند، خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه‌ها باید ضمانت اجرایی برای رفع مشکلات موجود داشته باشد و با تمام توان اجرایی شود.