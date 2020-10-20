«بروجرد» مهد علما و بزرگان فرهنگ و ادب کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه اولین همایش توسعه بروجرد با حضور استاندار لرستان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

استاندار لرستان در این همایش ضمن تقدیر از حضور فرهیختگان و برگزار کنندگان این مراسم، گفت: بروجرد از معدود شهرستان‌های کشور است که حق بزرگی بر فرهنگ و ادب این مرز و بوم دارد.

سید موسی خادمی اظهار داشت: بروجرد مهد بزرگان و علمایی چون آیت الله بروجردی، دکتر زرین‌کوب و امثال آنها بوده و خدمات علمی و فرهنگی بسیاری به کشور داشته است.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش و حضور در آن با ارائه مطالب و مقالات علمی، می‌تواند در توسعه بروجرد مؤثر باشد.

استاندار لرستان با اشاره به محورهای این همایش افزود: فرهیختگان با ارائه بحث‌های علمی و اثرگذار نقش خود را در توسعه بروجرد ایفا کنند و در این راه مجموعه دولت نقش خود را ایفا خواهد کرد.

خادمی با بیان نکاتی از نظریات مختلف در بحث توسعه جوامع، خاطرنشان کرد: توسعه زمانی شکل می‌گیرد که حقوق مردم به طور کامل در اختیار آنها قرار گرفته و فرصت‌ها نیز برابر و یکسان برای همه باشد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد «ارتباطات مهم توسعه» گفت: مجموعه دولت به عنوان نقش اصلی ایجاد توسعه، باید ویژگی‌هایی در سطوح منطقه‌ای و ملی با در نظر گرفتن توانمندی‌ها داشته باشد.

استاندار لرستان بیان کرد: انتخاب کار درست، اجرای آن به شیوه درست و بکارگیری برنامه ریزی مناسب، مهمترین کمک را به فرآیند توسعه می‌کند که امیدواریم مدیران و مسئولین در توجه به این نکات با جدیت عمل کنند.