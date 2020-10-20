به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، سید حفیظ الله فاضلی اظهار داشت: پویش بزرگ ورزش کارگری در کارخانجات صنعتی چهارمحال و بختیاری که به «دوشنبه های ورزش و کار» همزمان با سراسر کشور آغاز به کار کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا در کنار این مشکلات؛ سلامت و نشاط روحی و جسمی جامعه کار و تولید آسیب نبیند چرا که کیفیت تولید و تداوم چرخش چرخ‌های اقتصادی تنها با نیروی کار سالم و بهره وری امکان پذیر است.

وی با قدردانی از همکاری و تعامل جامعه کار و تولید استان افزود: مجموعه‌های ورزشی کارگران این استان نیز با تمام امکانات در اختیار جامعه کار و تولید استان قرار دارد تا بتوانیم در کنار تولید ورزش را در بین جامعه هدف گسترش دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با پیگیری و تلاش‌های شبانه روزی در بین شرکت‌ها و کارخانجات امروز تولید، کار و ورزش در کنار هم می‌توانند در مسیر شعار سال جهش تولید مؤثر باشد و گام مؤثر برداشت.