«کارگو» اصلی ترین مشکل صادر کنندگان استان فارس است

ظفر افشون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در استان فارس در راستای افزایش صادرات وجود دارد توسعه فعالیت‌های کارگو است از این رو اگر این صنعت در استان فعال شود می‌توان انتظار داشت که صادرات استان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی اضافه کرد: از جمله مطالباتی که فعالین اقتصادی در راستای توسعه فعالیت‌ها در حوزه صادرات دارند ایجاد و توسعه سیستم صادرات محور از طریق حمل و نقل هوایی است از این رو این انتظار بایستی با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی اقتصاد محقق گردد.

افشون تاکید کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته میان بخش‌های اقتصادی این ظرفیت در استان فارس وجود دارد که با همکاری بخش خصوصی کارگو در استان فارس توسعه یابد.

او ادامه داد: با تمام مشکلاتی که در استان فارس در حوزه صادرات وجود دارد صادرکنندگان استان فارس توانستند از ابتدای سال تاکنون ۱۵ درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات استان را افزایش دهند از این رو امید است با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه اقتصاد بتوان صادرات را در استان بیش از گذشته افزایش داد.