به‌گزارش خبرنگار مهر، جلسه اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور روز سه‌شنبه با حضور سرپرست معاونت گردشگری، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل و نمایندگان تشکل‌های غیردولتی استان برگزار شد.

علیرضا بایرام زاده با بیان اینکه انجمن‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازوی توانمند و حمایتی از میراث فرهنگی همواره در کنار این اداره کل بوده‌اند، ادامه داد: با شبکه‌سازی انجمن‌های مردم‌نهاد اهداف صیانتی از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که نیازمند ایجاد سازوکاری منسجم و اقداماتی همسو داشت با توان مضاعف، بیش‌ازپیش بهبود خواهد یافت.

سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی، ادامه داد: با تشکیل شبکه استانی انجمن‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رسیدگی و ساماندهی امور مربوطه به سه حوزه مذکور به‌صورت جامع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او همچنین از پیوستن شبکه استانی انجمن‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شبکه ملی انجمن‌ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شبکه ملی انجمن‌های مردم‌نهاد نیز در حال تشکیل است، لذا با پیوستن شبکه استانی به این شبکه سراسری زمینه لازم برای تعامل و گسترش فعالیت انجمن‌های استانی فراهم خواهد شد.

بایرام زاده گفت: در تلاش خواهیم بود تا نمایندگان آذربایجان شرقی در فهرست هیئت مدیر شبکه ملی انجمن‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حضور داشته باشند تا تعامل استان و طرح مسائل پیش رو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.