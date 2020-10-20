به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار مدیرکل، معاونین و کارکنان دیوان محاسبات استان با اشاره به نقش ویژه و جایگاه حساس این مجموعه در پیشگیری و اصلاح روند تخلفات اظهار داشت: یکی از موارد مهم در میان دستگاهها اصلاح سیستم و جلوگیری از بروز انحراف و فساد است و نباید اجازه داد تا یک تخلف اتفاق بیافتد و بعد به دنبال مچگیری باشیم.
امام جمعه زاهدان افزود: تحفظ بر سلامت سازمان در خصوص بودجه اختصاص یافته، هزینه صرف شده و روند کاری که انجام میدهند یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذار است.
آیتالله محامی حساسیت کار دیوان محاسبات را از دو جهت حائز اهمیت دانست و بیان کرد: رعایت حقوق افراد و متقابلاً رعایت حقوق نظام و بیت المال کار را سخت و حساس میکند به گونهای که اگر سهل انگاری صورت گیرد حق مردم و نظام از بین میرود و در مقابل اگر سخت گیری در خصوص افراد صورت گیرد حق افراد ضایع میشود و البته باید توجه داشت که هر چه کار سختتر باشد تاثیر گذاری آن بیشتر و اجر آن نیز بیشتر میشود.
امام جمعه زاهدان اظهار داشت: نیازمندیها، استعدادها و سرمایههای موجود در استان و همچنین بودجههای تصویب شده و سرازیر شده در سیستان و بلوچستان و عدم حصول نتیجه مطلوب نشان از ضعف مدیریتی و یا فساد و تخلف است.
وی زمینههای فساد و لغزش را در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد دانست و ادامه داد: گاهی در کل سیستم فساد و تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد و گاهی هم مدیر فرد خوبی است اما در مدیریت ضعف دارد و مورد سوء استفاده قرار میگیرد که وجود هر یک از اینها نشان از ضعف نظارتی است و در این فضا نیاز به یک نظارت قوی وجود دارد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان گفت: دست یافتن به اهداف به صورت کامل امکان پذیر نیست اما اگر همتی در دیوان محاسبات استان وجود داشته باشد و از سوی مرکز هم پشتیبانی لازم صورت گیرد طبیعتاً ورود بیشتری به دستگاهها داشته و تاثیرات آن در کاهش تخلفات چشمگیر خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان عنوان داشت: عدم رسانهای کردن تخلفات یک حسن دارد از جمله اینکه جو متشنج نمیشود و ذهنها مشغول نخواهد شد اما در عوض مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت از جمله اینکه مردم این فسادها و تخلفات را میبینند و عدم اطلاع رسانی ذهنیت مردم را منفی میکند.
وی ادامه داد: گاهی مردم شاهد برخی تخلفات هستند اما در جریان برخوردهای قانونی صورت گرفته قرار نمیگیرند و در چنین شرایطی احساس میکنند که هیچکس به فکر نیست و هیچ گونه نظارت و برخوردی صورت نمیگیرد.
امام جمعه زاهدان گفت: گاهی فرد درگیر پرونده انحراف و فساد است و یقین دارد که در حق او تخلفی صورت گرفته و وقتی نداند با فرد خاطی برخورد میشود گمان میکند همه مثل هم هستند.
آیتالله محامی خواستار برخورد جدی و قاطع در مواردی که فساد گسترده و سازمان یافته صورت میگیرد شد و خاطر نشان کرد: در شرایطی که به فساد صورت گرفته یقین پیدا میکنیم برخورد قاطع درس عبرتی برای دیگران میشود و اینکه متوجه خواهند شد که تخلف هزینه زیادی در بر دارد و اگر برخوردی صورت نگیرد و اطلاع رسانی نشود حالت بازدارنگی نخواهد داشت.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با مهم برشمردن نگاه عمومی گفت: وقتی مردم از برخورد با متخلف خبردار شوند این گونه برداشت میکنند که سایر افرادی که با آنها برخورد صورت نمیگیرد سالم هستند اما وقتی اینکار نشود حق انسانهای سالم هم ضایع میشود و به فساد محکوم میشوند.
وی بیان اقدامات و مجازاتهای صورت گرفته در خصوص متخلفان را برای مردم امیدار کننده دانست و ادامه داد: امیدواری به سیستم و نگاه مثبت مردم مهم است زیرا در غیر این صورت یاس و ناامیدی به وجود میآید مبنی بر اینکه سیستمهای نظارتی کاری نمیکنند.
آیتالله محامی گفت: دیوان محاسبات استان به لحاظ فنی و آگاهی از کار و همچنین از حیث نفس امور، نیازمند نیروها و مدیران قوی است تا تخلفات را کشف کنند و با کنترل نفس خود از کشیده شدن به سوی انحراف و خطا جلوگیری کنند.
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