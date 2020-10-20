تکمیل روگذرهای راه آهن در پیشوا نیاز به تزریق اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی در دیدار با مدیرکل راه آهن استان تهران طی سخنانی خواستار تسریع در تکمیل و راه اندازی روگذرهای مسیر ریلی سراسری تهران- مشهد در محدوده پیشوا شد و گفت: دسترسی‌های محلی در اجرای این پروژه‌های احداث روگذر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کمبود اعتبارات سبب تأخیر چندین ساله احداث روگذر شده است، ادامه داد: با اجرای خط چهارم قطار حومه‌ای تهران- گرمسار نیز ایستگاه‌های سوزنبانی در روستای قلعه سین و نیز محمدآباد عرب‌ها به پیشوا برچیده شده و به جای آنها دو روگذر احداث می‌شود.

فرماندار پیشوا همچنین خواستار قرار دادن فضا توسط راه آهن برای احداث پارکینگ و تعریض بلوار ایستگاه راه آهن شد.