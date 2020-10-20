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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛

شناسایی ۵۲۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در مرکزی/ ۴۰ نفر جانباختند

شناسایی ۵۲۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در مرکزی/ ۴۰ نفر جانباختند

اراک️ - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در ۴۸ ساعت گذشته ۵۲۳ مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۵۲۳ مورد جدید در استان ۸۲ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

️️وی افزود: ۴۴۱ مورد از بیماران جدید نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند. ️

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک ضمن اظهار تأسف به دلیل فوت ۴۰ نفر از هم استانی‌ها در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی، در ۴۸ ساعت گذشته عنوان کرد: تاکنون تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس به ۷۳۴ نفر رسیده است.

جمالیان تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون را در استان ۲۰ هزار و ۱۹۲ نفر برشمرد و افزود: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان و همچنین فوتی‌های ناشی از کرونا از مردم خواهشمندیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند، زدن ماسک در اماکن عمومی ضروری است و اهمال و عادی انگاری نسبت به این بیماری اشغال تخت‌های بیمارستانی و فشار بیش از حد به کادر بهداشت و درمان را به دنبال دارد.

کد مطلب 5052559

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