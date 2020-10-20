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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

فعال رسانه ای عراقی:

ترامپِ تاجر از ملت سودان اخاذی کرد/ غرامت عراق و لیبی چه شد؟

ترامپِ تاجر از ملت سودان اخاذی کرد/ غرامت عراق و لیبی چه شد؟

یکی از فعالان رسانه ای عراق در پستی توئیتری با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا از ملت سودان اخاذی کرده است، این سؤال را مطرح کرد که ماجرای غرامت های جنایات آمریکا در عراق و لیبی چه شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «سلام مسافر» فعال رسانه ای عراقی در خصوص جنایت های ایالات متحده آمریکا در عراق و لیبی یک پست توئیتری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری از مقامات ایالات متحده آمریکا پرسیده است: غرامت های عراق و لیبی چه شد؟

مسافر در این پست توئیتری همچنین تأکید کرده است: ایالات متحده آمریکا چقدر باید به ۲ ملت عراق و لیبی بپردازد تا جنایت هایی را که نظامیانش در این ۲ کشور مرتکب شده اند، بشوید؟

او همچنین این سؤال را مطرح کرده است که آیا جهان فقط به ترامپِ تاجر اجازه می دهد تا از ملت سودان اخاذی کند؟

کد مطلب 5052561

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