ترامپِ تاجر از ملت سودان اخاذی کرد/ غرامت عراق و لیبی چه شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «سلام مسافر» فعال رسانه ای عراقی در خصوص جنایت های ایالات متحده آمریکا در عراق و لیبی یک پست توئیتری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری از مقامات ایالات متحده آمریکا پرسیده است: غرامت های عراق و لیبی چه شد؟

مسافر در این پست توئیتری همچنین تأکید کرده است: ایالات متحده آمریکا چقدر باید به ۲ ملت عراق و لیبی بپردازد تا جنایت هایی را که نظامیانش در این ۲ کشور مرتکب شده اند، بشوید؟

او همچنین این سؤال را مطرح کرده است که آیا جهان فقط به ترامپِ تاجر اجازه می دهد تا از ملت سودان اخاذی کند؟