داریوش اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد بخشنامه‌ای که از دیروز در شبکه‌های اجتماعی بعنوان تصمیم تازه وزارت صمت برای قیمت گذاری فولاد دست به دست می‌شود و موجب واکنش تند فعالان بازار سهام شده، اظهار داشت: در جلسات اخیر به خصوص بعد از کسب رای آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت، عمدتاً بر روی افزایش تولید و تقویت صادرات فولاد متمرکز بوده‌ایم. در این راستا جلساتی هم مرتبط با بخش‌های فولادی از جمله تولید و عرضه در بورس کالا و همینطور بررسی نحوه تقویت صادرات محصولات فولادی برگزار کردیم.

معاون امور معادن وزارت صمت افزود: در تمام موارد، محور کار تقویت و حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات فولادی بوده است؛ در این راستا شیوه نامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات فولادی در دست تدوین است.

وی ادامه داد: در مورد این شیوه نامه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم؛ جلسات متعددی را با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی داشتیم و صورتجلسه ای را با آنها تنظیم کردیم. همچنین به اتفاق نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فولاد صورتجلسه ای را در همین راستا تنظیم کردیم. جلسه‌ای را با انجمن نوردکاران نیز داشتیم که صورتجلسه ای تنظیم شد.

اسماعیلی افزود: با مدیر بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، با کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیته صنعت کمیسیون، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی و با نائب رئیس اول مجلس جلساتی داشتیم؛ در تمامی جلسات محور و هدف ما حمایت از تولید و حذف رانتخواران و دلالان از بازار فولاد است.

معاون امور معاون وزارت صمت گفت: در این راستا متاسفانه دیده می‌شود که از چندی پیش رانتخواران و دلالانی که با این شیوه نامه راه دلالی و رانت خواری شان بسته می‌شود شروع به جوسازی کرده‌اند و به جای امیدوار کردن مردم، در حال ناامید کردن مردم هستند چرا که با این بخشنامه محصولات فولادی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر کار کارشناسی ما به پایان برسد و این موضوع را به مرحله اجرا بگذاریم؛ تاکید من این است که این شیوه نامه فقط برای دلالان، رانت خواران و سودجویان مضر است و در جهت حمایت از تولید و تقویت صادرات است و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.