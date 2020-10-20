جبران هزینه طرح «برق امید» از منابع داخلی صنعت برق

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محل تامین هزینه اجرای طرح برق امید که از اول آبان ماه سال جاری اجرایی می شود، گفت: بخشی از درآمد وزارت نیرو در کوتاه مدت به دلیل این تخفیف ۱۰۰ درصدی از بین می رود، اما پیش بینی کردیم که جایگزینی این بخش از درآمد از محل منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق است، تامین شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده در این طرح مشترکین پرمصرف میل به کاهش مصرف خود می یابند که از این طریق شاهد صرفه جویی مصرف برق هستیم که در نتیجه منجر به کاهش سرمایه گذاری غیرضروری در راستای پوشش افزایش مصرف غیرضروری در بخش خانگی می شود.

به گفته این مقام مسئول هزینه تمام شده تولید برق ۲ برابر میزانی است که از مشترکین دریافت می کنیم. در حقیقت وزارت نیرو در پی آن است که با موازنه کردن کاهش مصرف برق و کاهش سرمایه گذاری های غیرضروری تعادل برقرار کند. این اقدام در دراز مدت به کشور کمک می کند تا مصرف سوخت های فسیلی که با محدودیت رو به رو بوده و ایجاد آلودگی می کنند، کاهش یابد.

رجبی مشهدی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره شناسایی خانه های خالی که شامل این طرح می شوند، نیز توضیح داد: کد مشترکین باغ ویلاها که در شرکت های برق هر منطقه متفاوت و به راحتی قابل شناسایی است و شامل این طرح نمی شوند. واحدها ( مشترکین) که میزان مصرف آنها بسیار پایین است و اصطلاحا جزوه خانه های خالی محسوب می شوند نیز طی قرائت های دوره ای ما شناسایی شده و از این طرح مستثنا هستند. البته اگر سایر نهاد به ویژه در وزارت راه و شهرسازی نیز مجموعه یا واحدی را به عنوان واحدهای خالی معرفی کنند ضمن قدردانی قطعا در این طرح لحاظ نمی شوند.