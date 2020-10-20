۱۱۲۱ فقره مجوز تولید صنایع دستی در استان فارس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر علی زاهدیان‌نژاد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱ هزار و ۱۲۱ فقره مجوز شامل کارت شناسایی صنایع‌دستی، پروانه تولید انفرادی و پروانه تولید کارگاهی برای صنعتگران استان صادرشده است.

او افزود: صدور ۳۹۱ فقره کارت شناسایی، ۳۰۲ پروانه تولید انفرادی، ۱۳ پروانه تولید کارگاهی و ۴۱۵ مورد تمدید پروانه تولید انفرادی به ثبت رسیده است.

معاون صنایع‌دستی استان فارس عنوان کرد: باهدف توسعه و ترویج و احیای رشته‌های منسوخ‌شده صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، این معاونت اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در سطح استان کرده است.

او با اشاره به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین راه‌ها در ارتقای رشد کمی و کیفی این هنرصنعت است، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۹۹، کلاس‌های آموزشی مجازی و مستقیم صنایع‌دستی، با حضور ۲۶۶ هنرجو در شهرستان‌ها ازجمله شیراز، داراب، نی‌ریز و مرودشت برگزار شد و شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره کسب کردند.