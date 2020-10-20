۴۸ مورد جهیزیه و هدیه ازدواج توسط کمیته امداد میامی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری ظهر سه شنبه در نشست ستاد امور جوانان میامی به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه درمان، تحصیل، ساخت و ساز مسکن و جهیزیه در زمره بخش‌هایی است که مشمول کمک‌های کمیته امداد می‌شود، بیان داشت: خیران شهرستان به دلیل بافت روستایی ویژه‌ای که دارد بیشتر دامداران و کشاورزان عمده هستند و جدای از آن مورد دیگری در شهرستان وجود ندارد و تنها مؤسسه‌های خیریه میامی فصلی کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه وقتی کمیته امداد میامی به کشاورزان و دامداران عمده مراجعه می‌کند، مشاهده می‌شود که دستگاه‌های دیگر به این قشر مراجعه و کمک‌هایی را دریافت کرده‌اند، بیان داشت: برای مثال در زمینه زکات موارد زیادی رخ داده که فردی ۱۰ میلیون تومان وجهی را در اختیار دارد اما به کمیته امداد نمی‌رسد و صرف برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر می‌شود.

رئیس کمیته امداد میامی با اشاره به اینکه تمام کمک‌های مردمی نیز به کمیته امداد و صرفه خدمات جهیزیه، درمان و … نمی‌شود، بیان داشت: کمک‌های دریافتی از سوی خیران برای مثال در زمینه ازدواج، با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، چندان قابل توجه نیست در نتیجه سیاستی که کمیته امداد در پیش گرفته سوق دادن شهرستان‌ها به سمت خیران است که به کمک کمیته امداد بیایند.

وی با بیان اینکه در کنار این موارد رایزنی‌هایی در سطح شهرستان صورت گرفته که بتوانیم مؤسسات خیریه شهرهای دیگر را به کار گیریم که این نقص‌ها جبران شود، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری به همین روال توانسته‌ایم شش مورد جهیزیه را با مشارکت خیریه‌های شهرهای بزرگی مانند تهران تأمین کنیم.

رئیس کمیته امداد میامی با بیان اینکه کمک‌های نقدی به میزان ۱۵ میلیون تومان برای هر خانوار نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در زمینه کمک‌های نقدی، محور اصلی نیازمندی خانواده‌ها است و لذا جدای از این موارد، ۴۲ مورد شامل ۲۵ مورد بسته جهیزیه و ۱۷ مورد هدیه ازدواج برای فرزندان پسر به میزان کلی ۱۷۱ میلیون تومان از ابتدای سال جاری اهدا شده است.

فرماندار میامی نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات جوانان، گفت: مطالبه جوانان از یک ذهن خلاق بیرون می‌آید و لذا باید به آن توجه کرد حتی اگر به نظر ما مقداری این تفکرات ناپخته باشد لذا باید به فکر جوانان بها داد.

احمد ملایری با بیان اینکه حداقل احترام به مطالبات جوانان این است که به آنها خوب گوش فرا دهیم، ابراز کرد: برخورد مناسب با جوانان می‌بایست به گونه‌ای باشد که دافعه‌ای برای این قشر ایجاد نشود و از سوی دیگر باید تلاش شود تا بتوانیم بهترین کمک‌ها را به جوانان کنیم.